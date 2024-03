Aquatim: "Miercuri, presiunea va fi scazuta in Mosnita Noua si Mosnita Veche pentru lucrari de mentenanta!"

Aquatim anunta ca miercuri, 27 martie, intre orele 9-17, presiunea va fi scazuta in Mosnita Noua si Mosnita Veche pentru lucrari de mentenanta la Gospodaria de Apa.Tot pe 27 martie, intre orele 9-14 se va intrerupe furnizarea apei in Ohaba Lunga, Dubesti, Traian Vuia si Surducu Mic pentru lucrari de spalare a retelelor de distributie. Din aceeasi cauza, pe 28 martie, intre orele 9-15 presiunea va fi scazuta in Butin si Percosova, iar pe 29 martie, intre orele 9-15 presiunea va fi scazuta in ... citește toată știrea