Aquatim spala reteaua de apa in Buzias, Ohaba-Forgaci, Balint, Targoviste, Jena si Petroasa Mare

Aquatim a informat ca, in zilele urmatoare, se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in mai multe localitati. Ca urmare, vineri, 11 februarie, intre orele 9-14, in Ohaba-Forgaci presiunea apei va fi scazuta, iar luni, 14 februarie, intre orele 8-16, se va intrerupe furnizarea apei in Balint si Targoviste.De asemenea, pe 14 februarie, intre orele 9-14, in Jena se vor efectua lucrari la reteaua de distributie. Pe durata lor se va opri apa in localitate.Vineri, 11 februarie, ... citeste toata stirea