Zilele viitoare vor avea loc spalari ale retelelor de distributie in mai multe localitati. Pe durata lucrarilor, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei dupa urmatorul program: pe 19 octombrie, in Liebling si Padureni; pe 20 octombrie, in Ciacova si Gad; pe 23 octombrie, in Cerna si Iosif.Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile si sunt o parte a activitatii desfasurate de Aquatim in cadrul mentenantei preventive a retelelor de distributie. ... citeste toata stirea