Aquatim spala reteaua de apa in mai multe localitati din Timis

Aquatim a anuntat ca, in zilele urmatoare, se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in mai multe localitati. Ca urmare, marti, 10 ianuarie, intre orele 8-16 presiunea va fi scazuta in Nitchidorf, iar miercuri, 11 ianuarie, intre orele 8-15 se va intrerupe furnizarea apei in Ghilad.Luni, 9 ianuarie, intre orele 8-15, se va opri furnizarea apei in Bodo, intre orele 9-14 se va opri furnizarea apei in Belint, iar intre orele 8-16 se va opri furnizarea apei in Nitchidorf. ... citeste toata stirea