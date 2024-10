Aquatim spala reteaua de apa in Mosnita, Recas si Ianova. Ce trebuie sa faca cetatenii?

Aquatim a anuntat ca joi, 3 octombrie 2024, intre orele 09 - 14, se intrerupe alimentarea cu apa in localitatea Mosnita Noua, pe strada San Marino, pentru executarea unei cuplari la extinderea de retea de pe strada respectiva.Tot joi, 3 octombrie 2024, intre orele 09 - 16, se intrerupe alimentarea cu apa in localitatea Recas, pentru spalarea bazinului de aerare.Vineri, 4 octombrie 2024, intre orele 09 - 15, se intrerupe alimentarea cu apa in localitatea Ianova, pentru spalarea rezervorului ... citește toată știrea