Aquatim atentioneaza ca, in zilele urmatoare, se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in mai multe localitati. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 9-14, dupa urmatorul program: pe 4 octombrie in Victor Vlad Delamarina, pe 4 si 5 octombrie in Nitchidorf, pe 5 octombrie in Padureni, pe 5 si 6 octombrie in Buzias, pe 6 octombrie in Blajova si Visag.Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta.Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a ... citeste toata stirea