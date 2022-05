Aquatim va efectua spalarea retelei de distributie in mai multe localitati din Timis

In zilele urmatoare se va efectua spalarea retelei de distributie in mai multe localitati. Ca urmare, joi, 2 iunie, intre orele 8-16 se va opri apa in Cosava, intre orele 9-18 se va intrerupe furnizarea apei in Cerneteaz, iar in intervalul 8-13 presiunea va fi scazuta in Dragomiresti si Padureni. De asemenea, vineri, 3 iunie, intre orele 8-13 presiunea va fi redusa in Zgribesti, Petroasa Mare, Silagiu si Padureni.Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei ... citeste toata stirea