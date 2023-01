Aquatim va spala reteaua de distributie in mai multe localitati: Colonia Fabricii, Cenad si Lovrin

Aquatim a informat ca, in zilele urmatoare, se va efectua spalarea retelei de distributie in mai multe localitati. Ca urmare, pe 27 ianuarie, intre orele 9-14 se va intrerupe furnizarea apei in Colonia Fabricii, iar pe 27 si 28 ianuarie, in intervalul orar 9-14, in Cenad si Lovrin presiunea va fi scazuta.Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile si sunt o parte a activitatii desfasurate de Aquatim in cadrul ... citeste toata stirea