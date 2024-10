ARA, condusa de Ilie Vlaicu, premiata la Gala "Excelenta in Business", 2024, la sediul Guvernului Romaniei

In cadrul Galei "Excelenta in Business", 2024, organizata la sediul Guvernului Romaniei, in Sala "Transilvania", Asociatia Romana a Apei, presedinte Ilie Vlaicu, directorul Aquatim din Timisoara, a primit "Premiul pentru sustinerea dezvoltarii accelerate a sectorului de alimentare cu apa si canalizare".Ilie Vlaicu a explicat:"Sunt onorat sa fiu presedintele Asociatiei Romane a Apei, care a primit "Premiul pentru sustinerea dezvoltarii accelerate a sectorului de alimentare cu apa si ... citește toată știrea