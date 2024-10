ARGATU si Puya se aud live in acest weekend la Iulius Town, in cadrul urban.TM CONNECT #1, eveniment dedicat culturii urbane

Pregateste-te pentru un weekend memorabil, plin de energie si creativitate! Puya, ARGATU, MCs UNITED si BKB' se vor auzi live in Iulius Town, unde va avea loc festivalul urban.TM CONNECT #1. Timisoara se va transforma in acest final de saptamana in capitala artei si creativitatii urbane, asa ca vino impreuna cu prietenii si traieste cele mai inedite experiente! Intrarea la urban.TM CONNECT #1 este gratuita.Sambata si duminica, 12 - 13 octombrie 2024, in intervalul orar 15.00 - 22.00, in ... citește toată știrea