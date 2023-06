Dupa succesul avut in primavara acestui an cu recitalul de tango argentinian "From Buenos Aires with love", sustinut la Liceul "Ion Vidu" din Timisoara, urmeaza sa ne reintalnim din nou cu acest gen muzical spectaculos.Cluj Tango Orchestra va urca pe scena Salii Capitol din Timisoara, in data de 18 iunie, de la ora 19, alaturi de argentinianul Marcos Marthin, cantautor si muzician de tango, si alaturi de mezzosoprana Operei Nationale din Cluj Napoca, Iulia Merca, o personalitate marcanta a ... citeste toata stirea