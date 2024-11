Arhitectii lui Fritz fac un pas in spate: au retras proiectul care atenta la proprietatea privata

Visul Primariei Timisoara de a pune bocancul pe proprietatile private industriale si de a dicta investitorilor cat teren si ce constructii sa doneze municipalitatii s-a curmat pentru moment.Mai mult, cei din primaria de sticla par sa fi inteles si ca trebuie sa respecte prevederile legale in materie de transparenta decizionala in administratie."Va multumim pentru toate recomandarile si opiniile transmise pe email si in cadrul dezbaterii publice din data de 1 noiembrie pentru imbunatatirea ... citește toată știrea