Prezenta ministrului Apararii, Angel Tilvar, la Timisoara a fost momentul perfect in care sa demareze dezafectarea spitalului modular ridicat pe gazonului Stadionului CFR. Angel Tilvar a venit la fata locului cu o ditamai coloana de automobile dupa el, s-a uitat cateva minute la operatiunile care au pornit, brusc, la sosirea sa, a dat o declaratie de presa si a plecat in fuga. Ce am aflat e ca cele peste 100 de containere care au format spitalul modular vor fi duse in alte zone unde e nevoie de ... citeste toata stirea