Artista Ana Coman creeaza magie, sambata, la Timisoara

FABER continua seria de concerte in aer liber, iar de data aceasta invitata este artista Ana Coman. Cu un sunet personal, versuri sensibile si intr-un mod autentic, piesele Anei Coman reusesc sa atinga un colt de suflet de care nici nu stiai.Concertul va avea loc in data de 29 iunie, incepand cu ora 20:00. Fanii muzicii alternative sunt invitati sa savureze atmosfera magica creata de Ana Coman si apusul de vara in curtea FABER.Curtea FABER se poate accesa incepand cu ora 20:00 si va gazdui, ... citește toată știrea