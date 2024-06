Marti, 25 iunie, de la ora 19:00, in Sala Mare a Teatrului National din Timisoara, UNITER si AlifantisMusic prezinta concertul caritabil Alifantis & Fragile Band National Tour, in cadrul campaniei Artistii pentru artisti.Anul acesta, ambasadorul campaniei "Artistii pentru artisti" este Nicu Alifantis, reputat muzician, cantaret si compozitor de muzica si muzica de teatru. Cu altruism si totala deschidere, artistul a venit in intampinarea campaniei UNITER, oferindu-se sa sustina in luna iunie ... citește toată știrea