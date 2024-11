Artistul Valeriu Sepi, legendarul caprar de la Phoenix, a implinit 79 de ani

Valeriu Sepi, percutionist in trupa Phoenix, designerul copertilor discurilor Phoenix din perioada comunista, a implinit astazi 79 de ani. Nascut la Resita, la 1 noiembrie 1945, dar a copilarit la Valcani. Dupa ce a absolvit Politehnica din Resita, si-a indreptat atentia instre arta plastica, devenind student, in 1969, la Facultatea de Arte Plastice din Timisoara. In acea perioada il cunoaste pe Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, fiind coleg de facultate cu acesta.La inceputul anilor '70, ... citește toată știrea