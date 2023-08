La praznicul care comemoreaza, marti, taierea capului Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, asezamantul social monahal "Tara Almajului" isi sarbatoreste hramul, care a luat fiinta din dorinta si dragostea unor credinciosi almajeni de a avea in mijlocul lor o vatra monahala, dar si un centru social, unde rugaciunea sa fie impletita cu ajutorarea semenilor nevoiasi si in suferinta.In incinta asezamantului functioneaza un camin pentru persoane varstnice si nevoiasi. In prezent se lucreaza la un ... citeste toata stirea