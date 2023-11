Primaria Timisoara ne informeaza ca in aceasta perioada "continua actiunile de asfaltare in cartiere". Cu aceasta ocazie aflam ca a fost inlocuit covorul asfaltic pe strada Albastrelelor si ca pe strada Campului au loc lucrari de schimbare a asfaltului. Dar, in acelasi comunicat despre asfaltare mai aflam ca patru strazi de pamant trec in secolul 21, dupa ce au primit piatra compactata.Trei dintre echipele Societatii Drumuri Municipale (SDM) lucreaza ... citeste toata stirea