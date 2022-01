Asociatia TM2021, salvata de o consiliera locala

Roxana Iliescu, consilier local PRO Romania, prezenta vineri, 14 ianuarie, situatia in care a fost adusa Asociatia Timisoara 2021 Capitala Europeana a Culturii: sa au aiba sediu, dupa ce urmeaza sa fie data afara atat din spatiul de la Bastion al Consiliului Judetean Timis, cat si din cel de pe strada Alba Iulia, nr. 2, al primariei. Acum, in comisia SAD, la insistentele aceleiasi consiliere locale, s-a aprobat reatribuirea spatiului detinut de municipalitate."Tocmai a fost aprobata in ... citeste toata stirea