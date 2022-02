Asocierea - sansa agriculturii! Sapte cooperative infiintate, in 2021, in judetul Arad

Fermierii din Arad au demonstrat ca nu se tem de asociere, desi in ultimii 32 de politicienii au tot vehiculat mult ideea ca producatorii agricoli romani evita cooperativele, fiindca le amintesc de vechile CAP-uri comuniste de trista amintire.Agricultorii au inteles ca actualele cooperative nu au nicio legatura cu CAP-urile dinainte de 1989.Astfel, in judetul Arad, au fost infiintate sapte cooperative pe cultura mare, pe zootehnie si pe legume fructe, in 2021. Cum s-a ajuns la aceasta ... citeste toata stirea