Atelier ultramodern de scoala profesionala inaugurat la DRAXLMAIER Timisoara

Draxelmaier, Timisoara, joi 6 octombrie 2022 , Sebastian Tataru / SEBATATARU.RODRAXLMAIER Group a inaugurat un nou atelier scoala la Timisoara destinat cursurilor de teorie aplicata pentru elevii Liceul Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand I", care studiaza in cadrul programului de educatie profesionala duala sustinut de companie. Valoare investitiei este de 1,2 milioane de euro. Atelierul are o suprafata de 500 de mp, iar elevii au posibilitatea sa transpuna teoria in practica, folosind un ... citeste toata stirea