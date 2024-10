Ateliere de teatru gratuite in pregatirea unei noi productii-eveniment al Teatrului Senzorial

Teatrul Senzorial din Timisoara va organiza 10 ateliere gratuite in perioada 1-11 octombrie 2024 la Casa Tineretului, in pregatirea premierei "Blueprint of Being". Prin intermediul acestor ateliere, toti cei interesati pot descoperi tehnici inovative de art-terapie, expresivitate creativa si gestionare emotionala prin metoda teatrului sensorial labirint.Programul atelierelor acopera introducerea si aprofundarea metodei teatrului senzorial labirint, iar scopul principal este de a deschide ... citește toată știrea