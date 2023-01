Atentionare Aquatim! Conectarea forajelor la instalatiile interioare de apa potabila alimentate din reteaua publica este ilegala

Echipele Aquatim au sesizat de mai multe ori gospodarii, in mai multe localitati din aria de operare, care au retea interioara de apa conectata in acelasi timp si la reteaua publica de apa si la forajele proprii.In aproape toate cazurile, apa din forajele gospodariilor a avut probleme de calitate. Pericolul este ca aceasta apa din subteran, cu o presiune mai mare decat cea din retea, sa ajunga in reteaua publica prin intermediul robinetilor de la instalatiile interioare care fie sunt uitati ... citeste toata stirea