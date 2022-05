Atentionare Aquatim pentru Lugojel Sinersig si Olosag!

Aquatim atentioneaza ca, luni, 2 mai, intre orele 9 - 13, presiunea apei va fi scazuta in localitatea Lugojel, din cauza lucrarilor de spalare a retelei.De asemenea, in data de 3 mai, intre orele 8 - 15, presiunea apei va fi scazuta in localitatea Olosag pentru lucrari de spalare a rezervorului de inmagazinare si a retelei de distributie.In data de 4 mai, intre orele 9 - 13, presiunea apei va fi scazuta in localitatea Sinersig, pentru spalarea retelei de distributie.Lucrarile de spalare ... citeste toata stirea