Atentionare! Avarii pe reteaua de apa de pe 3 strazi din Timisoara, in Sag si in Sacalaz. Echipele Aquatim au intervenit

Aquatim a informat ca joi, 13 ianuarie, intrerupe furnizarea apei pe strada Academician Remus Radulet, in municipiul Timisoara, si in Sacalaz, judetul Timis.Decizia a fost luata din cauza lucrarilor de remediere a unor avarii pe reteaua de apa.De asemenea, intrerupe furnizarea apei si pe strada Martir Colonel Ioan Uta, municipiul Timisoara, strada Esebea, municipiul Timisoara, dar si in Sacalaz, judetul Timis, si in Sag, judetul Timis, din cauza lucrarilor de remediere ... citeste toata stirea