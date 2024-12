Atentionare Mitropolia Banatului si BOR: "Preotului, diaconului, monahului le este interzis sa faca politica partinica!"

Mitropolia Banatului atentioneaza ca Biserica Ortodoxa Romana nu este indiferenta fata de prezentul si viitorul Romaniei, ci apara si promoveaza in societate valorile credintei crestine si ale democratiei europene, spre binele poporului roman.In acest sens, in calitate de prim semnatar al "Declaratiei cultelor pentru integrarea Romaniei in Uniunea Europeana" din 16 mai 2000, Biserica Ortodoxa Romana reafirma angajamentul ferm fata de apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana, spatiu al ... citește toată știrea