Lotul de natatie al Clubului Sportiv Universitar Politehnica Timisoara se afla, timp de 10 zile, intr-un stagiu de pregatire centralizat in statiunea Kranevo, aflata in Bulgaria, la malul Marii Negre.Inotatorii politehnisti au parte de zile intense de pregatire, in perspectiva unui nou sezon important va incepe in luna septembrie si care promite numeroase medalii nationale aduse Timisoarei.Statiunea Kranevo, aflata in Bulgaria, la malul Marii Negre, este resedinta inotatorilor de la CSU ... citeste toata stirea