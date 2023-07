Universitatea Politehnica Timisoara a dat miercuri, 5 iulie 2023, startul oficial admiterii in anul de invatamant 2023-2024, prin demararea inscrierilor la cele 10 facultati, online, prin intermediul platformei dedicate (https://admitere.upt.ro/) si fizic, in facultati si in centrele zonale de admitere din Deva (Colegiul National "Decebal"), Drobeta-Turnu Severin (Colegiul National Pedagogic "Stefan Odobleja"), Resita (Colegiul National "Traian Lalescu"), Targu Jiu (Colegiul National "Ecaterina ... citeste toata stirea