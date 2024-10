Au inceput inscrierile pentru UniHack, traditionalul hackathon international organizat de Liga AC, dedicat elevilor si studentilor

Liga AC (Liga Studentilor din Facultatea de Automatica si Calculatoare din Timisoara) organizeaza a VI-a editie a hackathonului international UniHack, ce va avea loc in perioada 8-10 noiembrie 2024, in format fizic. Evenimentul va fi precedat de o conferinta pe data de 7 noiembrie 2024.UniHack este o competitie dedicata atat studentilor, cat si elevilor de liceu, de pretutindeni, pasionati de domeniul IT, care le ofera oportunitatea de a se dezvolta si de a invata lucruri noi in cateva zile. ... citește toată știrea