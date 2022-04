Aur pentru Universitatea Aurel Vlaicu Arad la Campionatul National Universitar de Judo

Studentii UAV au urcat pe podium la cea de-a 51 editie a Campionatului National Universitar de Judo de la Sibiu, desfasurat in perioada 15 - 16 aprilie. "A fost o competitie acerba dublata de un arbitraj ostil, dar vestea buna este ca din cei 6 sportivi intrati in competitie, cinci dintre ei au obtinut medalii", a declarat coordonatorul echipei, lect. dr. Viorel Petru Ardelean.Medaliile echipei1 medalie de aur si 4 de bronz au intrat in palmaresul cluburilor si al universitatii aradene de ... citeste toata stirea