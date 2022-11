Austriecii de la CCE construiesc un parc solar la Horia

Dezvoltatorul austriac de proiecte fotovoltaice Clean Capital Energy (CCE) se extinde in Romania, vizand constructia a 8 parcuri solare cu o capacitate totala de 680 MW. Compania si-a deschis birou in Bucuresti si a primit acum avizul final pentru constructia primei centrale fotovoltaice din Romania, in judetul Arad, releva date analizate de Profit.ro.Cu o capacitate de 40 MW, centrala va fi construita in localitatea Horia, in parteneriat cu grupul international de companii FRAPAG si grupul ... citeste toata stirea