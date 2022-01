Autoliv isi extinde capacitatea de productie la Fabrica de Textile din Lugoj

Infiintata in 2007, Fabrica de Textile din Lugoj a Autoliv Romania isi va extinde capacitatea de productie prin implementarea unor noi procese si automatizarea celor deja existente.In prezent, compania produce in Romania peste 20 milioane airbag-uri anual, la Lugoj si la Resita, avand peste 3400 de angajati implicati in procesele de siliconare, taiere si asamblare a acestor sisteme de siguranta auto. Fabrica din Lugoj are o suprafata de peste 25.000 mp si peste 2500 de angajati. Anul 2021 a ... citeste toata stirea