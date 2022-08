Autospeciala de interventie noua, pentru pompierii din Faget

Pompierii din Faget au primit in dotare o autospeciala de interventie pentru stingerea incendiilor, cu o capacitate de 10.000 de litri de apa. Autospeciala a fost achizitionata de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in cadrul proiectului cu fonduri europene "VIZIUNE 2020", Program Operational Infrastructura Mare (POIM 2014-2020). Costul autospecialei complet echipata este 1.698.368 de lei, inclusiv TVA. Autospeciala AT 10000 este ... citeste toata stirea