Un bolid in valoare de aproximativ 40.000 de euro a fost oprit la intrarea in tara, dupa ce politistii de frontiera au descoperit ca autoturismul era cautat de autoritatile din Marea Britanie."In data de 22.08.2023, ora 15.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Foeni, judetul Timis, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de intrare in tara, cetateanul roman C.A., la volanul unui autoturism marca SsangYong, inmatriculat in Marea Britanie. In ... citeste toata stirea