Avarii majore la Colterm. Locuitorii de pe zeci de strazi raman azi fara caldura si apa calda

In vederea remedierii unor avarii produse in municipiu, Colterm anunta intreruperea furnizarii agentului termic pentru incalzire si/sau apa calda de consum, astazi, 27.01.2022, dupa cum urmeaza:- PT 34, 43, 43A, 44, 46 si modul Aquatim- Este intrerupta furnizarea apei calde de consum si a incalzirii. Vor fi afectati consumatorii arondati strazilor: Balta Verde, Bogdanestilor, C. Brediceanu, Cascadei, Cetatii, Circumvalatiunii, Martir Remus Tasala, Ghe. Lazar, Mircea cel Batran, Dornei, J.S. ... citeste toata stirea