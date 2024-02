Avea in casa o adevarata farmacie - sute de mii comprimate de diazepam, alprazolam si clonazepam. Barbatul a fost arestat preventiv

Un barbat din Arad care procura si vindea droguri sub forma de comprimate a fost arestat preventiv dupa ce in locuinta sa au fost gasite, in urma unor perchezitii, peste 200.000 de comprimate continand diazepam, aproximativ 180.000 de comprimate continand alprazolam si 61.000 de comprimate cu substanta activa clonazepam.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui inculpat, ... citește toată știrea