Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineata, un cod galben de vreme severa care vizeaza intensificari ale vantului in jumatate de tara. Potrivit specialistilor. avertizarea meteo intra in vigoare din aceasta noapte si este valabila pana sambata dimineata.Codul galben este valabil in intervalul 2 noiembrie, ora 22.00 - 4 noiembrie, ora 3.00. Potrivit ANM, vantul se va intensifica treptat, pe parcursul noptii de joi spre vineri in Banat, ... citeste toata stirea