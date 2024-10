Azi sunt profu' tau de sport" a ajuns la Scoala Gimnaziala Parta

Ampla manifestare sportiva "Azi sunt profu' tau de sport!" din 2024 din judetul Timis a ajuns, in 16 octombrie, in comuna Parta, primar prof. Daniel Dragan, actiune prin care a fost distribuita, gratuit elevilor revista Nascut pentru Sport Timis nr. 5!Intalnirea a avut loc la Scoala Gimnaziala din Parta, in prezenta edilului Daniel Dragan.Filmul intregii actiuni!Invitati speciali?In primul rand o mentionam pe Natalia Semeniciuc, campioana europeana la box legitimata la LPS "Banatul" ... citește toată știrea