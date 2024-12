B.D.G. Import si Glenfiddich aduc in Romania un whisky de exceptie: Glenfiddich 40 YO

Glenfiddich, un simbol incontestabil al excelentei in whisky single malt, si B.D.G. Import, distribuitorul exclusiv al brandului pe piata locala, aduc in Romania cea de-a nouasprezecea editie a Glenfiddich 40 YO. Lansarea produsului a fost sarbatorita alaturi de Struan Grant Ralph, ambasadorul global Glenfiddich, si a inclus o serie de experiente unice dedicate pasionatilor de whisky premium.Un whisky legendar, disponibil in RomaniaGlenfiddich 40 YO este o expresie a perfectiunii atinse prin ... citește toată știrea