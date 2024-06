Baiat de 16 ani, arestat preventiv, dupa ce si-a injunghiat un prieten

Un adolescent de 16 ani din localitatea Saniob din judetul Bihor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce si-a injunghiat un prieten, un tanar de 23 de ani. Conflictul dintre cei doi a izbucnit pe fondul unor discutii in contradictoriu, scrie news.ro.Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, adolescentul de 16 ani este acuzat de tentativa de omor."In data de 02.06.2024, in jurul orelor 15.30, in timp ce persoana vatamata MRF se afla ... citește toată știrea