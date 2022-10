Bal mascat, la Opera Nationala Timisoara

Daca este duminica, este mare spectacol la Opera Nationala Timisoara, de data aceasta, este vorba de nemuritorul Bal mascat, scris de eternul Giuseppe Verdi, in varianta timisoreana propusa de Frans Meewis!Cu actiunea stramutata la Boston si cu personaje rebotezate, Verdi afirma: "Ce a ramas in fine din opera mea in versiunea pe care a propus-o cenzura? Titlul? Nu. Poetul? Nu. Timpul actiunii? Nu. Personajele? Nu. Situatia? Nu. Tragerea la sorti? Nu...!"Isi vor da concurdul corul, orchestra ... citeste toata stirea