In luna noiembrie, Timisoara invita locuitorii si turistii sa exploreze arta si cultura, de la mic la mare. De la expozitii si festivaluri de film pana la concerte de muzica clasica si spectacole de teatru, exista cate o manifestare culturala pentru toate gusturile.Un eveniment important in universul muzicii clasice este Summit-ul "Classical ME", aflat la cea de-a doua editie, ce se va desfasura intre 4 - 6 noiembrie la Timisoara Convention Center. Cu tema "Metodele inovatoare pentru ... citeste toata stirea