Primaria Municipiului Timisoara si Casa de Cultura a Municipiului Timisoara aduc in fata iubitorilor de balet, spectacolul companiei de renume international Bejart Ballet Lausanne. Spectacolul va avea loc in 19 septembrie 2023, de la ora 19:00, in sala Teatrului National "Mihai Eminescu", iar biletele vor fi puse in vanzare de astazi, 14 iulie."Timisoara atrage nume mari de pe scena culturala internationala, in anul Capitalei Culturale. Urmeaza un maraton de colaborari de top in aceasta vara. ... citeste toata stirea