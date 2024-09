Balul Sperantei Timisoara - un sfert de veac de implicare in actiuni caritabile

AFAR - Asociatia Femeilor Antreprenor din Romania - initiatoarea balurilor de caritate in Timisoara, presedinte fondator eurodeputatul, Maria Grapini, organizeaza si in acest an Balul Sperantei, aflat la a 25-a editie."Va invitam sa fiti alaturi de echipa AFAR, in data de 13 septembrie, de la ora 19.00, la Venue Ballroom, la evenimentul care marcheaza un sfert de veac de implicare in actiuni caritabile.Contributia participarii de 600 lei/persoana ne va ajuta la continuarea proiectului ... citește toată știrea