Vesti bune pentru spitalele din Timisoara, Jimbolia, Sannicolau Mare, Faget, Lugoj si Deta. Consiliul Judetean a aprobat finantarea nerambursabila din fonduri publice, in cadrul schemei de minimis pentru anul 2023, a spitalelor publice locale aflate in subordinea oraselor si municipiilor din judet. Banii nerambursabili acordati vor putea fi folositi doar pentru achizitia de echipamente medicale.Suma totala in acest an se ridica la 1 milion de lei si a fost impartita, in baza unor proiecte ... citeste toata stirea