Politistii locali aflati in patrulare in seara zilei de samata, 16.07.2022, in Piata Unirii din Timisoara, au fost sesizati in jurul orei 20.15, de catre o tanara de 21 de ani, cu privire la faptul ca in urma cu putin timp a fost agresata de catre un barbat, pe strada Augustin Pacha. Imediat politistii locali l-au depistat pe cel descris de tanara, in persoana lui Z.M. de 49 ... citeste toata stirea