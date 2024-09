Barbat care vindea tigari netimbrate in fata Pietei Iosefin, depistat de politistii locali

Politistii locali din cadrul Compartimentului Politia Pietelor au organizat, in cursul zilei de miercuri, o actiune in zona I. Vacarescu, in fata Pietei Iosefin, unde existau suspiciuni ca exista persoane care comercializeaza produse supuse accizarii, respectiv tigari fara timbru. In urma verificarilor efectuate, politistii locali au depistat un barbat care vindea tigari in fata pietei. Cel in cauza primise bunurile de la un altul, care le ascunsese sub un autoturism aflat in zona.Barbatul ... citește toată știrea