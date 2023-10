Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, de 68 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj, judetul Timis. Doru Florescu a plecat, cu bicicleta, in data de 4 octombrie a.c., de la domiciliul sau, din municipiul Lugoj, strada Aleea Brazilor, judetul Timis, iar pana in prezent nu a mai revenit. Barbatul are ... citeste toata stirea