Barbat retinut pentru talharie calificata

In urma verificarilor efectuate, in cursul zilei de joi, 16 februarie, politistii Biroului de Investigatii Criminale Lugoj cu sprijinul politistilor din Caransebes au depistat, pe raza municipiului Caransebes, un barbat, in varsta de 42 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de talharie calificata, acesta fiind condus la sediul sectiei de politie pentru audieri. In fapt, in noaptea de 11/12 februarie, barbatul in varsta de 42 de ani ar fi deposedat, prin violenta, in timp ce se afla pe ... citeste toata stirea