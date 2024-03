Barbat suspectat de savarsirea in public de acte obscene, depistat de politistii locali in zona Parcului Copiilor

Politistii locali au actionat in cursul zilei de astazi, in jurul orei 11.00, in zona Parcului Copiilor, unde au depistat un barbat cunoscut ca facand parte din categoria celor care savarsesc in public acte si fapte obscene, de natura sa provoace indignarea celor din jur, obisnuind sa se autosatisfaca in public. De altfel, au fost mai multe sesizari de acest gen in zona.Politistii locali l-au depistat in apropierea Podului Michelangelo, fiind identificat in persoana unui barbat de 37 de ani, ... citește toată știrea